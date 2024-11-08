◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第１日（８日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）今季８勝でメルセデスランク首位の竹田麗央（りお、ヤマエグループＨＤ）は１バーディー、５ボギーの４オーバー７６で８８位発進。予選通過は第２ラウンド終了時の５０位までで、初日を終えて圏外となった。５番パー５で初バーディーも、６番から３連続ボギー。後半も２ボギーと精彩を欠いた。初の年間女王に