【ユーロ圏】 フランス経常収支（9月）16:45 予想N/A前回-6.0億ユーロ フランス貿易収支（9月）16:45 予想N/A前回-73.71億ユーロ 【カナダ】 雇用統計（10月）22:30 予想4.0万人前回4.67万人（雇用者数・前月比) 予想6.5%前回6.5%（失業率) 【米国】 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（11月）9日00:00 予想70.6前回70.5 ※予定は変更されることがあ