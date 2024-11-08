17:00マルティン・スイス中銀副総裁、ECB短期金融市場会議出席 18:00ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、ブルームバーグ主催会議出席 パネッタ伊中銀総裁、講演 21:15ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明 9日 1:00ボウマンFRB理事、銀行について講演（質疑応答あり） 中国全国人民代表大会（全人代）常務委員会（最終日） FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）