テクニカルポイントドルカナダ、上昇トレンドの形状に変化２１日線がポイントに 1.4039エンベロープ1%上限（10日間） 1.3971ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.390010日移動平均 1.3891一目均衡表・転換線 1.3882現値 1.385321日移動平均 1.3761エンベロープ1%下限（10日間） 1.3752一目均衡表・基準線 1.3735ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.368510