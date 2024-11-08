ホッカイドウ競馬と佐賀県競馬組合は8日、石川倭（やまと）騎手（29＝米川昇）が佐賀競馬場で期間限定騎乗すると発表した。騎乗予定期間は今月16日から来年2月23日までで、所属先は真島元徳厩舎。2013年4月24日にデビューした石川騎手は地方・JRA合わせての通算成績が7433戦1183勝2着1080回（7日終了時）。主な重賞制覇は18年エーデルワイス賞（Jpn3）のアークヴィグラス、JBC2歳優駿（Jpn3）の20年ラッキードリームと22年ゴ