ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの偏光フィルター「Premium LR MC CPL 0# 77mm Smooth Rotation」を11月7日（木）に発売した。直販価格は9,480円。同シリーズは95mmが発売済み。 通常枠および薄枠仕様のモデルと同等の光学性能を維持しながら、フィルター枠の厚みを通常の4.5mmから5.5mmに拡大したモデル。枠側面全周にローレット加工を施して、望遠レンズ使用時などフィルター