世代を超えて愛される「うた」がある。歌唱したい「うた」がある──。◆本人による歌唱アドバイス 動画演歌・歌謡曲シーンから注目の作品を毎月紹介する連載企画「いま、聴きたい演歌・歌謡曲（本人歌唱指導付き）」第11回目となる今回は、米寿88歳を迎えた北島三郎の「東京の空」をはじめとし、大江裕「北海ながれ歌」、木村徹二「男の拳」、田中あいみ「ドアを開けてみた with 木梨憲武」、野村美菜「哀愁埠頭」を紹介する。（