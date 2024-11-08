左から：虎金妃笑虎、水宮枢、響咲リオナ、綺々羅々ヴィヴィ、輪堂千速holoilve DEV_ISから、新メンバー5名による新VTuberユニットFLOW GLOW（フロウ グロウ）が、11月9日（土）20：00にデビュー配信を開催する。FLOW GLOWのメンバーは響咲リオナ（いさき りおな）、虎金妃笑虎（こがねい にこ）、水宮枢（みずみや すう）、輪堂千速（りんどう ちはや）、綺々羅々ヴィヴィ（ききらら ゔぃゔぃ）の5名で、各メンバーの