『DOG SIGNAL8』（みやうち沙矢/KADOKAWA）第32回【全48回】元カノから突然犬を押し付けられてしまった優柔不断な青年・佐村未祐。慣れない犬の世話に手を焼いていたある日、散歩中に神業ドッグトレーナーの丹羽眞一郎と出会う。丹羽の犬を扱う技術に魅了された未祐は、彼のトレーニング教室「Proud Dog」で弟子として働き、犬との接し方を学ぶことに。犬との接し方はもちろん、未祐は人との関わり方や命と向き合う大切さなども学