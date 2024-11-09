映画ファンに愛される個性的な良作を次々と届けるサーチライト・ピクチャーズが2024年で30周年を迎えることを記念し、代表作6作品の期間限定劇場公開が決定した。 上映作品は『リトル・ミス・サンシャイン』（2006）、『（５００）日のサマー』（2010）、『グランド・ブダペスト・ホテル』（2014）、『シェイプ・オブ・ウォーター』（2018）、『犬ヶ島』（2018）、『ジョジョ・ラビット』（202