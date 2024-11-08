広島は８日、テイラー・ハーン投手（３０）と来季の契約を結んだことを発表した。今季は開幕こそ出遅れたものの、５月２６日に１軍初昇格。来日初登板となった同２９日・オリックス戦から１６試合連続無失点と安定感抜群の投球を披露した。夫人の出産立ち合いのため９月１３日に一時帰国したが、２０日に１軍再合流。勝ちパターンの一角として、シーズン全体では３５試合で０勝１敗、１７ホールド、防御率１・２９という好成績