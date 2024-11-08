ソフトバンクは8日、来季のコーチングスタッフを発表した。コーチングスタッフは以下の通り。【1軍】監督小久保裕紀背番号90ヘッドコーチ奈良原浩92投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）倉野信次94投手コーチ（ブルペン）若田部健一72投手コーチ（ブルペン補佐）中田賢一71打撃コーチ村上隆行78内野守備走塁兼作戦コーチ本多雄一80外野守備走塁兼作戦コーチ大西崇之79バッテリ