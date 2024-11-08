BRIGHT（ブライト）が、ニューシングル「Long Showers」とミュージックビデオを公表し、88risingから初デビューを飾ることを発表した。関連記事：新しい学校のリーダーズ、5年ぶりフルアルバムを88risingよりリリース本国タイをはじめ世界で人気のTVドラマ『2gether』シリーズに出演し、俳優、歌手、起業家としてマルチな才能を発揮するBRIGHT。今年8月に東京で開催されたSUMMER SONIC 2024に出演。更に、8月22日に放送された世界