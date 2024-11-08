ｒｏｂｏｔｈｏｍｅ [東証Ｓ] が11月8日後場(15:00)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比39.5％増の6億8900万円に拡大し、通期計画の7億5000万円に対する進捗率は91.9％に達し、5年平均の76.9％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比74.9％減の6100万円に大きく落ち込む計算にな