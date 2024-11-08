中国Ａ株上場の銀行４２行、１〜９月の純利益１・４％増中国工商銀行の上海支店。（上海＝新華社記者/李賀）【新華社北京11月8日】中国本土の人民元建て株式（A株）市場に上場する銀行42行の2024年1〜9月期決算が出そろった。1〜9月の営業収益は、前年同期比1.1％減の4兆2800億元（1元＝約21円）、純利益は1.4％増の1兆6600億元だった。1〜9月の営業収益から見ると、13行が1千億元を超え、中国工商銀行が6264億2200万元で首位