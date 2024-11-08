思わず溢れた「私この動画保存する」という言葉。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」11月7日、第1試合に登場したBEAST X・菅原千瑛（連盟）はこの日の控え室で、チームメイトで元アイドル雀士の特大ファンサービスを堪能した。【映像】チームメイトが悶絶 元アイドル雀士のファンサービスその元アイドル雀士とは2020年まで乃木坂46に所属していた中田花奈（連盟）。中田はこの日出番がなかったが、チームメイトを応援と