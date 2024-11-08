広島は８日、新外国人のエレフリス・モンテロ内野手（２６）と契約合意したことを発表した。契約金が４０万ドル（約６１００万円）、年俸が８５万ドル（約１億３０００万円、金額は推定）。１９０センチ、１０６キロのモンテロは今季、ロッキーズに所属した右投げ右打ちの内野手。今季、メジャーで６７試合に出場し、打率・２０５、４本塁打、２８打点だった。マイナーでは、６５試合で打率・３０９、１６本塁打、５２打点の好