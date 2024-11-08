タカラバイオ [東証Ｐ] が11月8日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比65.6％減の5.4億円に大きく落ち込み、通期計画の52億円に対する進捗率は10.6％にとどまり、5年平均の44.7％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の46.5億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実