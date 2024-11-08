7日、最も笑顔が輝いている各界の文化人・著名人を表彰する「ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー2024」の授賞式が都内で行われ、俳優の岡田結実（24）と高杉真宙（28）、ロックバンド「THE ALFEE」の高見沢俊彦（70）、坂崎幸之助（70）、桜井賢（69）が登壇した。【映像】デビュー50周年を迎えたTHE ALFEE受賞した岡田と高杉は、それぞれ次のように感想を述べた。岡田：本当にうれしいですが、それと同時に恥ずかしいですよ