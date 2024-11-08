先月、横浜市の住宅で住人の男性が縛られたうえ暴行を加えられ死亡し、現金などが奪われた事件で、横浜地検は実行役の22歳の男を強盗致死などの罪で起訴しました。起訴されたのは、千葉県印西市の塗装工・宝田真月被告（22）です。起訴状などによりますと、宝田被告は先月15日の午前1時すぎから午前3時すぎまでの間、仲間らと共謀し、横浜市青葉区の住宅に侵入し、住人の後藤寛治さん（75）に暴行を加え死亡させ、現金など奪った罪