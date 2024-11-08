世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。11月2日（土）の放送では、世界一周ヨットレース「ヴァンデ・グローブ2024」に挑む白石康次郎さんを特集した。【映像】プロセーラー・白石康次郎さんが57歳の挑戦3度目のヨットレースで「恩返し」なるかここは、白石康次郎さんのチーム拠点・フランス、ロリアン。「ヴァンデ・グローブ」3度目の挑戦が迫ってきた。「初出場は憧れだった。2回目は挑戦。今回は恩返し」そう語っ