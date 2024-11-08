「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午後２時現在で古河電気工業が「買い予想数上昇」で４位となっている。 古河電は７日取引終了後、２５年３月期連結業績予想について売上高を１兆８００億円から１兆１４００億円（前期比７．９％増）へ、営業利益を２５０億円から３８０億円（同３．４倍）へ上方修正すると発表。あわせて配当予想は６０円から９０円（前期６０円）に引き上げた。同社は電