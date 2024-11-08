カナデビアは大幅反落。旧日立造船。７日取引終了後に発表した４～９月期連結決算は売上高が２６９９億６０００万円（前年同期比１６．３％増）、営業利益が３１億６３００万円（同２．８倍）だった一方、最終損益は１１億３９００万円の赤字（前年同期３億５０００万円の黒字）に転落した。国内建設工事の赤字縮小や海外子会社の収益改善が全体を牽引したものの、最終損益段階では持ち分法による投資損失と為替差損の計上