中国の有人宇宙船「神舟18号」の帰還モジュールが4日、東風着陸場に無事着陸。3人の宇宙飛行士が192日ぶりに地球に戻った。今回の飛行で、葉光富（イエ・グアンフー）飛行士の宇宙滞在日数は計375日に達し、中国の宇宙飛行士として最長記録を更新した。中国の第2陣の宇宙飛行士の葉宇宙氏は中国で初めて宇宙滞在日数が累計で1年以上となった飛行士だ。楊利偉（ヤン・リーウェイ）飛行士が2003年に「神舟5号」で中国人初の宇宙飛行