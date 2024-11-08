DeNAは8日、11月23日（土）に行われる『横浜DeNAベイスターズファンフェスティバル2024』にて、横浜スタジアム会場に加え横浜公園・日本大通りでもイベントを開催することを発表した。今年は横浜公園内に特設ステージを開設予定となり、初開催となる選手が愛犬と一緒に登場する「BAY☆WAN！だふるトークショー」やLifestyle Shop『+B(プラス・ビー)』×『TOKYO BIG6 BASEBALL』トークショーを実施。また、恒例の若手選手による