ウィリアム皇太子が、がん治療後の妻キャサリン妃が「とても元気」であると明かした。環境問題への取り組みを表彰するアースショット賞授賞式のため訪れている南アフリカで、インタビューに応じたウィリアム皇太子は、9月9日にがん化学療法を終了したことを報告していたキャサリン妃の最近の様子について口にした。 【写真】がん化学療法終了後初SNS腫瘍で余命宣告受けた16歳の写真家志望少女抱きしめる 6日