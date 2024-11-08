8日午後、FIFTY FIFTYが「SUPERPOP JAPAN 2024」のため日本へ向かった。「SUPERPOP JAPAN 2024」は9、10日の2日間、パナソニックスタジアム吹田で開催。FIFTY FIFTYの出演する9日には、TREASURE、Kep1er、RIIZE、冨岡愛、加藤ミリヤ、清水翔太、こっちのけんと、Da-iCEらが出演する。・FIFTY FIFTY、5人体制で初のグラビア！新メンバーの第一印象を明かす「上手くいく確信が持てた」・FIFTY FIFTY、日本で初のハイタッチ＆ミニトー