中国・杭州蕭山国際空港、１１月５日時点で旅客数が前年以上に杭州蕭山国際空港で搭乗の順番を待つ旅客。（7月10日撮影、杭州＝新華社配信/蔡偉傑）【新華社杭州11月8日】中国浙江省の杭州蕭山国際空港は6日、1月から11月6日午前0時までの旅客数が前年同期比18.7％増の延べ4118万3千人に達し、前年の年間旅客数を上回り、過去最高を更新したと発表した。うち国際（地域）線は87.7％増の378万2千人となり、いずれの数値も前年同期