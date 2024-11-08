サッカーJ1のFC町田ゼルビアは8日、黒田剛監督との契約更新を発表。2025シーズンも引き続きトップチームの監督として指揮を執ることが決定しました。黒田監督は1995年から27年間にわたり高校サッカーの名門・青森山田高校の監督として指揮。23年から当時J2だった町田の監督に就任すると、就任1年目でJ2優勝でクラブ初のJ1昇格を達成。今季は残り3試合を残して17勝9敗9分の勝ち点60で現在3位。優勝の可能性もわずかに残しています。