俳優の高嶋政伸が７日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」で、意外な買い物シーンを公開し、有吉弘行から「やらせでしょ」とツッコまれた。この日は「倹約が好き過ぎてちょっと心配な人たち」と題し、倹約が過ぎる芸能人が集合。その中の１人が高嶋だった。外でのロケで集合した高嶋は、「今からどこへ？」と聞かれ「パンの耳をもらいに」といい、スタジオ騒然。有吉は「やめてくださいよ」「やらせでしょ」と思わず叫んだほ