お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さん（61）が8日夕にも週刊文春による「性加害」報道をめぐる訴訟を取り下げたうえ、「不快な思いをされたり心を痛められた方がいたとすればお詫（わ）びする」などと謝罪の趣旨を含むコメントを発表する方針であることが複数の関係者への取材でわかった。【写真】松本さんの訴え取り下げを受け、コメントを出した女性コメントでは、週刊文春に報じられた強制的な性的行為について「直