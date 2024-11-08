【エワビーチ（米ハワイ州）時事】米女子ゴルフのロッテ選手権は７日、ハワイ州エワビーチのホアカレイＣＣ（パー７２）で第２ラウンドが行われ、初日７位の吉田優利は６７をマークし、通算９アンダーで金阿林（韓国）ら３人と並んで首位に立った。６４と大きく伸ばした畑岡奈紗が６アンダーとし、８８位から７位に急浮上。古江彩佳と原英莉花は通算２アンダーの２８位。西村優菜と西郷真央はイーブンパーの５５位で決勝ラウン