芸能活動を再開する意向を固めた松本人志スポーツ報知

松本人志が芸能活動再開で調整か…裁判終結で両者間に金銭の支払いもなし？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 松本人志と文春側の裁判が終結するとスポーツ報知が伝えた
  • 8日に訴えを取り下げる方針で、両者の間で金銭の支払いなどもないという
  • 松本は芸能活動再開の意向とされ、復帰の時期については調整を続けている
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