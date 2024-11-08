2024年の世界の平均気温は、産業革命前に比べて1.5度以上高くなるとの見通しを、欧州連合の気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」が7日、発表した。上昇幅を1.5度までに抑えるのは気候変動対策の国際ルール「パリ協定」で世界が目指す目標で、単年ではすぐに目標未達成にはならないが、極めて深刻な状況が示された。【画像】数千年燃え続ける?COP29開催地のアゼルバイジャンにある火同機関によると、今年10月の世界