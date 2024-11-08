紅葉に染まる光霧山風景区中国四川省巴中市6日、空から見た光霧山風景区。（ドローンから、巴中＝新華社記者/江宏景）【新華社巴中11月8日】中国四川省巴中市の光霧山風景区は秀峰と奇石、切り立った崖と渓谷、渓流と滝、原生林の広がる景勝地で、11月には多くの観光客が紅葉を目当てに足を運ぶ。紅葉に染まる光霧山風景区中国四川省巴中市6日、光霧山風景区の観光道路を走る車。（巴中＝新華社記者/江宏景）紅葉に染まる光