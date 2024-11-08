アメリカ・ホワイトハウスは、今月開かれるAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議とG20＝主要20か国首脳会議にバイデン大統領が出席すると発表しました。アメリカ・ホワイトハウスジャンピエール報道官「（APECとG20の）両方の会議に出席する予定です。バイデン大統領はペルーとブラジルに行き、これらの会議に出席します」ホワイトハウスは7日、バイデン大統領がペルーのリマで来週開かれるAPEC首脳会議に出席し、インド太