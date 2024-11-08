ソフトバンクは８日、この日時点での来季コーチングスタッフを発表した。４軍投手コーチは決まり次第発表される。数字は背番号。バッテはバッテリー。【１軍】監督小久保裕紀９０ヘッド奈良原浩９２投手（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）倉野信次９４投手（ブルペン）若田部健一７２投手（ブルペン補佐）中田賢一７１打撃村上隆行７８内野守備走塁兼作