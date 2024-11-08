アジア株上海と香港はマイナス転落、週末を前に利益確定売り全人代常務委や明日の中国CPI警戒も 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 20782.21（-171.13-0.82%） 中国上海総合指数 3453.24（-17.42-0.50%） 台湾加権指数 23553.39（+144.57+0.62%） 韓国総合株価指数 2557.40（-7.23-0.28%） 豪ＡＳＸ２００指数 8301.90（+75.60+0.92%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79558.38（+16.