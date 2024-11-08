1988年に登場した西武鉄道の4000系西武鉄道は8日、西武秩父線の開通55周年を記念し、電気機関車「E851」を彷彿させるカラーリングの4000系「西武秩父線開通55周年記念車両」を運行すると発表しました。[運行期間]2024年11月11日(月)から[編成]4000系4017編成（4両編成）[運行路線]西武秩父線・池袋線（飯能〜吾野駅間）ほか、秩父鉄道直通運転実施区間（予定）[デザインイメージ]西武秩父線は1969年10月に吾野〜西武秩父駅間が開業