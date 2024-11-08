岡山市は、公用車を私用で通勤や帰省に使ったとして、職員の懲戒処分を発表しました。 【写真を見る】公用車を私用で使った岡山市の職員を懲戒処分13回にわたり通勤や県外への帰省に約2100キロ利用【岡山】 公用車を不正に利用したとして処分を受けたのは岡山市環境局の副主査級の男性職員（40代）です。 岡山市によりますと男性職員は、去年12月から今年9月までの間にあわせて13回にわたり、自宅からの通勤や、県外の実家へ