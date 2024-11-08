イタリア・ローマの名所「トレヴィの泉」が最近補修工事に入り、その前方に代わりに設置された臨時水槽が観光客の間で笑いものになっているとＣＮＮ放送が６日（現地時間）、伝えた。１日、トレヴィの泉の前には長方形の形をした臨時プラスチックの水槽が登場した。先月、トレヴィの泉が来年のカトリック禧年（ＹｅａｒｏｆＪｕｂｉｌｅｅ）を控えて大々的な維持管理工事に入り、観光客が噴水の代わりに水槽にコインを投げられ