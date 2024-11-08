北朝鮮がICBM＝大陸間弾道ミサイルなどを相次いで発射したことに対抗し、韓国軍は弾道ミサイルの発射訓練を実施しました。韓国軍はきのう、韓国中部・忠清南道から朝鮮半島西側の黄海に向け、弾道ミサイル「玄武2」を発射する訓練を行いました。ミサイルはおよそ200キロ飛行し、海上の目標に命中したということです。韓国軍は「訓練を通じ北朝鮮のいかなる挑発にも対応するという意志と、発射地点を精密に打撃できる能力を備えてい