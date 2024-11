ボーイズグループTOMORROW X TOGETHER(以下、TXT)が、7thミニアルバム『The Star Chapter:SANCTUARY』のタイトル曲『Over The Moon』のミュージックビデオを追加公開した。【写真】ボムギュ、幼少期から「顔面国宝」TXTは11月8日0時、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルに楽曲『Over The Moon』のミュージックビデオ「Our Sanctuary」バージョンを掲載した。映像には『Over The Moon』の英語詞バージョンの音源が含まれ、従来