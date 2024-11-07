85年の歴史を振り返るホワイトハウスやエアフォース・ワンに次いで、米国大統領にまつわるものといえば、やはり彼らが乗る黒いリムジンだろう。米国の大統領専用車は「プレジデンシャル・ステートカー（Presidential State Car）」と呼ばれ、初代の誕生から今年で85年を迎える。去る11月5日火曜日、大統領選の投開票が行われ、第47代大統領が選出された。そこで今回は大統領専用車の歴史を振り返り、長年にわたって「世界で最も権