厚生労働省は８日、卓越した技能を持ち、その道の第一人者とされている「現代の名工」に１３８人を選出したと発表した。表彰式は１１日に東京都内で開かれる。選ばれたのは、大型産業機械の製缶・溶接作業で高い技術を持ち、海外での技能指導にも貢献した茨城県のアーク溶接工堀川一巳さん（５９）や、類似画像検索の進歩に貢献した東京都のソフトウエア開発技術者岩崎雅二郎さん（６１）ら。最年長は石川県の婦人・子供服仕