東海道新幹線開業60周年と、声優雑誌「声優グランプリ」創刊30周年の特別企画として、運行される1編成を丸ごと使った「声優新幹線」の新情報が発表された。石飛恵里花、久保田未夢、田中ちえ美、中島由貴、岬なこの女性声優5人が、新幹線乗務員の制服を着て乗車し、全車両を巡ってあいさつする。【写真】清楚すぎる！声優新幹線に参加する女性声優5人「声優新幹線」の車内では、人気声優約10名による録り下ろし音声の車内放送