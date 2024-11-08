◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第１日（８日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）昨年のプロテストに合格したルーキーの政田夢乃（なないろ生命）が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの６４をマーク。ツアー自己ベストを２打更新した。前半の１３番パー５では残り８０ヤードからの３打目をカップに沈め、イーグルを奪うなど、前半に５つ伸ばし、後半も３つ伸ばした。メルセデス・ランク