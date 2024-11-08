Image: Ugreen ギズモード編集部内でも人気のUGREENのロボシリーズ。充電器やワイヤレス充電機などがありますが、最新作としてマグネット式のモバイルバッテリー「UGREEN Uno PowerBank マグネット」が登場です。もちろん、あの表情つき！ UGREEN Uno PowerBank マグネット (10000mAh 15W・Qi2 USB-Cｘ1) 折畳式スタンド付き 8,980円 Amazonで見るPR カワイ