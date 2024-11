フランスの人工知能スタートアップ企業であるMistral AIが、大規模言語モデル(LLM)ベースのモデレーションシステムとして、日本語を含めた多言語に対応したモデレーションAPIを発表しました。Mistral Moderation API | Mistral AI | Frontier AI in your handshttps://mistral.ai/news/mistral-moderation/Moderation | Mistral AI Large Language Modelshttps://docs.mistral.ai/capabilities/guardrailing/Mistral AI takes on O