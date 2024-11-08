【ソウル聯合ニュース】韓国海兵隊の西北島しょ防衛司令部は８日、黄海上の軍事境界線にあたる北方限界線（ＮＬＬ）に近い延坪島と白○（○＝令に羽）島を守るための防衛訓練を６日から３日間実施したと発表した。定例の大規模野外機動訓練「護国訓練」の一環として実施された今回の訓練には、海兵隊と陸・海・空軍の兵力約６６００人、艦艇約１０隻、航空機３５機が参加した。軍は敵の無人機や火力挑発への対応、敵の撃滅、